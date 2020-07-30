İş adamı eşi Buğra Toplusoy ile Miami'de yaşayan Ceyda Ateş, anne olmak için gün sayıyor… 22 haftalık hamile olan oyuncu, önceki gün takipçilerinin sorularını yanıtladı. 31 yaşındaki Ateş, bir hayranının "Bebek büyüdü mü, kilo aldın mı?" sorusuna, "22 haftalık olduk. Şimdiye kadar 1.5 kilo aldım" dedi.



Oyuncu, bir takipçisinin "Gebelik sürecinde günde kaç öğün ve nasıl besleniyordunuz?" sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Sağlıklı beslenmeye dikkat ediyorum. Öğünlerimin arasına ara ara öğünler ekliyorum; Ceviz, badem, yoğurt, elma gibi şeyler... Diyetisyen kontrolünde gidiyorum."