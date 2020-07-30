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    • Saklambaç
    • 30.07.2020 Gazete
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    22 haftalık görüntüsüyle şaşırttı!

    İş adamı eşi ile Miami'de yaşayan , anne olmak için gün sayıyor… 22 haftalık olan Ceyda Ateş, görüntüsüyle şaşırttı. Bol bol ceviz, badem ve yoğurt tüketen güzel oyuncu, yalnızca 1.5 kilo aldı

    Vay anasını!

    İş adamı eşi Buğra Toplusoy ile Miami'de yaşayan Ceyda Ateş, anne olmak için gün sayıyor… 22 haftalık hamile olan oyuncu, önceki gün takipçilerinin sorularını yanıtladı. 31 yaşındaki Ateş, bir hayranının "Bebek büyüdü mü, kilo aldın mı?" sorusuna, "22 haftalık olduk. Şimdiye kadar 1.5 kilo aldım" dedi.


    Oyuncu, bir takipçisinin "Gebelik sürecinde günde kaç öğün ve nasıl besleniyordunuz?" sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Sağlıklı beslenmeye dikkat ediyorum. Öğünlerimin arasına ara ara öğünler ekliyorum; Ceviz, badem, yoğurt, elma gibi şeyler... Diyetisyen kontrolünde gidiyorum."

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