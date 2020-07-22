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    • Saklambaç
    • 22.07.2020 Gazete
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    İş adamı 'ın kendisinden 60 yaş küçük sevgilisi ile görüntüleri 'bu kadar olmaz’ dedirtti!

    , önceki gün torunu yaşındaki sevgilisiyle ’da lüks yatında görüntülendi. 90 yaşındaki iş adamı ve 30 yaşındaki ’nin görüntüleri, ‘Bu kadar olmaz’ dedirtti.

    Yaş doksan ahlak noksan

    Feryal Gülman'la evliliği o dönem kendisinden 60 yaş küçük bir genç kadınla yaşadığı yasak aşk yüzünden biten Kemal Gülman, yine "pes" dedirtti. 90 yaşındaki işadamı, önceki gün Bodrum Cennet Koyu'nda 30 yaşındaki avukat Eda Cideli ile çapkınlık yaparken görüntülendi.

    Cideli, Kemal Bey'in yedi yıldır süren boşanma davasında görev alıyor.

    BU KADARINA PES ARTIK!

    Genç kadın, bir ara yanına gittiği sosyetik işadamını dudağından öptü. Ortaya çıkan görüntü "Pes artık" yorumu yaptırdı.


    Gülman'la torunu yaşındaki avukatın görüntülendiği 'Le Pacha' isimli 28 metrelik lüks tekne, Mısırlı bir işadamına ait..


    57 yaşındaki Feryal Hanım, 21 yıllık eşi Kemal Gülman'a kendisini 2013'te 22 yaşında olan Tuğrul Bolverdi ile ihanet etmesi üzerine 200 milyon dolarlık boşanma davası açmıştı.


    TUĞRUL BOLVERDİ 29 YAŞINDA - ESKİ SEVGİLİSİ

    DOĞAN SAVAŞ - BODRUM
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