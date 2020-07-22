Feryal Gülman'la evliliği o dönem kendisinden 60 yaş küçük bir genç kadınla yaşadığı yasak aşk yüzünden biten Kemal Gülman, yine "pes" dedirtti. 90 yaşındaki işadamı, önceki gün Bodrum Cennet Koyu'nda 30 yaşındaki avukat Eda Cideli ile çapkınlık yaparken görüntülendi.
Cideli, Kemal Bey'in yedi yıldır süren boşanma davasında görev alıyor.
BU KADARINA PES ARTIK!
Genç kadın, bir ara yanına gittiği sosyetik işadamını dudağından öptü. Ortaya çıkan görüntü "Pes artık" yorumu yaptırdı.
Gülman'la torunu yaşındaki avukatın görüntülendiği 'Le Pacha' isimli 28 metrelik lüks tekne, Mısırlı bir işadamına ait..
57 yaşındaki Feryal Hanım, 21 yıllık eşi Kemal Gülman'a kendisini 2013'te 22 yaşında olan Tuğrul Bolverdi ile ihanet etmesi üzerine 200 milyon dolarlık boşanma davası açmıştı.
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DOĞAN SAVAŞ - BODRUM