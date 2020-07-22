

57 yaşındaki Feryal Hanım, 21 yıllık eşi Kemal Gülman'a kendisini 2013'te 22 yaşında olan Tuğrul Bolverdi ile ihanet etmesi üzerine 200 milyon dolarlık boşanma davası açmıştı.



TUĞRUL BOLVERDİ 29 YAŞINDA - ESKİ SEVGİLİSİ

DOĞAN SAVAŞ - BODRUM