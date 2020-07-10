Türkiye'den de birçok ünlü ismin takip ettiği Michele'ye şarkıcı İrem Derici attığı mesajlarla ilan-ı aşk etmişti.

29 yaşındaki modacı Rabia Yaman ise oyuncu Şükrü Özyıldız'la nişanlanmış ve evliliğe giden ilişki 2 yıl önce bitmişti.