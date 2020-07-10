Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Saklambaç
    • 10.07.2020 Gazete
    ABONE OL

    İtalyan oyuncu Michele Morrone kancayı modacı 'a attı!

    Milyonlarca kadının yakından takip ettiği İtalyan oyuncu Michele Morrone, kancayı bir Türk güzele attı. Ünlü yıldız, modacı 'ı önce takibe aldı sonra da fotoğraflarına beğeni yağdırdı

    Michele takipte!

    Dünyaca ünlü oyuncu Michele Morrone'den şaşırtan hamle... Rol aldığı '365' adlı filmle milyonlarca kadının hayranlık duyduğu İtalyan yıldız, 8 milyondan fazla takipçisi olduğu Instagram hesabından Türk modacı Rabia Yaman'ı takibe aldı.

    Morrone'nin, Yaman'ın fotoğraflarını arka arkaya beğenmesi dikkat çekti.

    Türkiye'den de birçok ünlü ismin takip ettiği Michele'ye şarkıcı İrem Derici attığı mesajlarla ilan-ı aşk etmişti.

    29 yaşındaki modacı Rabia Yaman ise oyuncu Şükrü Özyıldız'la nişanlanmış ve evliliğe giden ilişki 2 yıl önce bitmişti.
    Haberler Saklambaç İtalyan oyuncu Michele Morrone kancayı modacı Rabia Yaman'a attı!
    Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
    Tüm Saklambaç Haberleri