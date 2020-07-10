Dünyaca ünlü oyuncu Michele Morrone'den şaşırtan hamle... Rol aldığı '365' adlı filmle milyonlarca kadının hayranlık duyduğu İtalyan yıldız, 8 milyondan fazla takipçisi olduğu Instagram hesabından Türk modacı Rabia Yaman'ı takibe aldı.
Morrone'nin, Yaman'ın fotoğraflarını arka arkaya beğenmesi dikkat çekti.
Türkiye'den de birçok ünlü ismin takip ettiği Michele'ye şarkıcı İrem Derici attığı mesajlarla ilan-ı aşk etmişti.
29 yaşındaki modacı Rabia Yaman ise oyuncu Şükrü Özyıldız'la nişanlanmış ve evliliğe giden ilişki 2 yıl önce bitmişti.