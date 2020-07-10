Kokuyu sizin için hapsettik

Türkiye'de birçok mağazası bulunan dünyaca ünlü kozmetik devi Rossmann ile bir kez daha anlaşma yapan sosyetik güzel, şimdi de kremlerindeki eşsiz kokudan vücut spreyi yaptı.

Yeni ürününün satışa çıktığını sosyal medyadan duyuran Taşpınar, "Güneş yağlarının kokusunu sizin için hapsettik" açıklamasını yaptı.