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    • Saklambaç
    • 10.07.2020 Gazete
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    ticareti sevdi! Satışa çıkardığı yle para basmaya başladı

    Adı bronzlukla özdeşleşen , geçtiğimiz yıllarda ticarete atılmıştı. Eda Taşpınar ticareti sevdi. Kremlerindeki kokuyu ne çeviren İkoncan, yaz sezonuyla birlikte para basmaya başladı.

    Kara para

    Adı bronzlukla özdeşleşen ikoncan Eda Taşpınar, geçtiğimiz yıllarda ticarete atılmıştı. Taşpınar, kendisi gibi yanmak isteyenler için önce güneş kremi ve yağı çıkardı.

    Sonra da selüliti önleyen at kılı fırçası üretip tüm dünyaya internet üzerinden satmaya başladı. Ardından kaftanlarını piyasaya süren ikoncan, müşterilerinin talebi üzerine bir adım daha attı.

    Kokuyu sizin için hapsettik
    Türkiye'de     birçok mağazası bulunan dünyaca ünlü kozmetik devi Rossmann ile bir kez daha anlaşma yapan sosyetik güzel, şimdi de kremlerindeki eşsiz kokudan vücut spreyi yaptı.

    Yeni ürününün satışa çıktığını sosyal medyadan duyuran Taşpınar, "Güneş yağlarının kokusunu sizin için hapsettik" açıklamasını yaptı.
    Haberler Saklambaç İkoncan Eda Taşpınar ticareti sevdi! Satışa çıkardığı vücut spreyiyle para basmaya başladı
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