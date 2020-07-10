Adı bronzlukla özdeşleşen ikoncan Eda Taşpınar, geçtiğimiz yıllarda ticarete atılmıştı. Taşpınar, kendisi gibi yanmak isteyenler için önce güneş kremi ve yağı çıkardı.
Sonra da selüliti önleyen at kılı fırçası üretip tüm dünyaya internet üzerinden satmaya başladı. Ardından kaftanlarını piyasaya süren ikoncan, müşterilerinin talebi üzerine bir adım daha attı.
Kokuyu sizin için hapsettik
Türkiye'de birçok mağazası bulunan dünyaca ünlü kozmetik devi Rossmann ile bir kez daha anlaşma yapan sosyetik güzel, şimdi de kremlerindeki eşsiz kokudan vücut spreyi yaptı.
Yeni ürününün satışa çıktığını sosyal medyadan duyuran Taşpınar, "Güneş yağlarının kokusunu sizin için hapsettik" açıklamasını yaptı.