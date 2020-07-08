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    • Saklambaç
    • 08.07.2020 Gazete
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    ve eşi Esra Dinçkök'ten böcek ziyafeti! İki kilo yediler...

    Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden , tatilde de lüks hayatından taviz vermiyor... Raif Dinçkök, eşi Esra Hanım ve arkadaşlarıyla ’e gitti. Lüks teknesine iki kilo böcek söyledi. Sıra dışı ziyafete 2 bin lira ödedi...

    Böcek ziyafeti!

    Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Raif Dinçkök, tatilde de lüks hayatından taviz vermiyor...

    Ünlü işadamı, İstanbul'daki işlerine mola verip geçtiğimiz günlerde yakın dostlarıyla soluğu tatil cenneti Marmaris'te aldı.

    Lüks teknesiyle dünyaca ünlü koyları gezen Dinçkök, önceki gün ise ilginç damak lezzetiyle şaşırttı.

    Sosyetik iş insanı, teknesine 2 kilo langust (deniz böceği) sipariş ederek arkadaşlarıyla sıra dışı bir ziyafet çekti.

    Dinçkök, Kanada'dan gelen ve kilosu bin lira olan langustları afiyetle yedi.

    DOĞAN SAVAŞ - TAKVİM
    Haberler Saklambaç Raif Dinçkök ve eşi Esra Dinçkök'ten böcek ziyafeti! İki kilo langust yediler...
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