Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Raif Dinçkök, tatilde de lüks hayatından taviz vermiyor...
Ünlü işadamı, İstanbul'daki işlerine mola verip geçtiğimiz günlerde yakın dostlarıyla soluğu tatil cenneti Marmaris'te aldı.
Lüks teknesiyle dünyaca ünlü koyları gezen Dinçkök, önceki gün ise ilginç damak lezzetiyle şaşırttı.
Sosyetik iş insanı, teknesine 2 kilo langust (deniz böceği) sipariş ederek arkadaşlarıyla sıra dışı bir ziyafet çekti.
Dinçkök, Kanada'dan gelen ve kilosu bin lira olan langustları afiyetle yedi.
DOĞAN SAVAŞ - TAKVİM