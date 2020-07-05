



ÖNCE KOCAYI SONRA MEKANI ALDI

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Bodrum Yalıkavak'taki mekanı önceki gün görkemli bir kutlamayla açıldı. Erken de tebrik mesajlarını Instagram'da paylaşarak "Mekanın gizli patronu benim" dedi. Erken'e ,"Önce kocayı sonra mekanı aldı" yorumu yapıldı.



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