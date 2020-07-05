Sunucu Ece Erken, evli Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşk yaşadı. Durumu öğrenen Benan Hanım, işadamıyla boşanmak için düğmeye bastı. Kamuoyunun tepkisi üzerine geri adım atmayan Ece Erken ise kirli bir oyuna imza attı. Erken, önce Şafak Bey ile birlikte olduğunu açıkladı. Sonra da aşkının, boşanma davasında yüksek tazminat ödemesini engellemek için 'Ayrıldım' yalanını ortaya attı. Geçtiğimiz ay ise Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Benan Hanım tek celsede boşandı. Erken de davadan sonra soluğu işadamının yanında aldı. Bodrum'da gözlerden uzak deniz keyfi yapan ikiliyi TAKVİM yakaladı.
Son olarak Mahmutyazıcıoğlu, boşanma davasından kurtardığı para ile önceki akşam Bodrum Yalıkavak'ta 'Yeşilköy Cundalı' adlı bir mekan açtı. Erken'i de işletmenin müdürü yaptı...
Ece Erken, küs olduğu dönem işadamının evine giderek lüks arabalarına zarar vermişti. Sunucu, aynaları kırarken güvenlik kamerasına yakalanmıştı.
'İYI Kİ AYRILMIŞIM'
Benan Hanım, dün dostlarıyla yemek yedi. Instagram'da paylaştığı bu kareye eklediği notla, "İyi ki ayrıldım" der gibiydi.
ÖNCE KOCAYI SONRA MEKANI ALDI
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Bodrum Yalıkavak'taki mekanı önceki gün görkemli bir kutlamayla açıldı. Erken de tebrik mesajlarını Instagram'da paylaşarak "Mekanın gizli patronu benim" dedi. Erken'e ,"Önce kocayı sonra mekanı aldı" yorumu yapıldı.
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