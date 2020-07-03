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Ece Erken yasak aşk yaşayıp ayrıldığı sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla dudak dudağa 'Namus diyordun...'

Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yasak aşkı bir anda Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü. ce Erken'in evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığı haberleri sonrası Erken yayında hüngür hüngür ağlamıştı, ardından sunucusu olduğu magazin programından istifa etmişti. Ece Erken ayrıca ilişkisinin bittiğini de belirtmişti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu ise Benan Mahmutyazıcıoğlu'ndan boşanmıştı. İlişkim bitti diyen Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla dudak dudağa yakalandı...

03.07.2020 14:21 - Son Güncelleme: 03.07.2020 14:47
Ece Erken yasak aşk yaşayıp ayrıldığı sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla dudak dudağa 'Namus diyordun...'

Sevgilisinin eşinin aracını parçalamıştı... Sahte boşanma belgesi yayınlamıştı... 'Yanlışımdan döndüm' diyerek ilişkiyi bitirmişti... Evli ve iki çocuk babası Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Ece Erken, boşanma gerçekleştikten sonra sevgilisiyle barıştı.

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Ece Erken yasak aşk yaşayıp ayrıldığı sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla dudak dudağa 'Namus diyordun...'

Ünlü sunucu, geçtiğimiz aylarda evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla gündem olmuştu.

Ece Erken yasak aşk yaşayıp ayrıldığı sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla dudak dudağa 'Namus diyordun...'

Mahmutyazıcıoğlu'nun eşinin aracını parçalayan, hatta sahte boşanma belgesini sosyal medyada yayınlayıp davalık olan Erken, tepkiler üzerine ilişkisini bitirdiğini açıklamıştı.

Ece Erken yasak aşk yaşayıp ayrıldığı sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla dudak dudağa 'Namus diyordun...'

Ancak o ilişki küllerinden yeniden doğdu.

Ece Erken yasak aşk yaşayıp ayrıldığı sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla dudak dudağa 'Namus diyordun...'

Geçtiğimiz günlerde oğluyla birlikte Çeşme'de olan Ece Erken, önceki gün de soluğu Bodrum'da aldı.

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