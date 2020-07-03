Ece Erken yasak aşk yaşayıp ayrıldığı sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla dudak dudağa 'Namus diyordun...'

Sevgilisinin eşinin aracını parçalamıştı... Sahte boşanma belgesi yayınlamıştı... 'Yanlışımdan döndüm' diyerek ilişkiyi bitirmişti... Evli ve iki çocuk babası Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Ece Erken, boşanma gerçekleştikten sonra sevgilisiyle barıştı.