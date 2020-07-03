Ece Erken yasak aşk yaşayıp ayrıldığı sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla dudak dudağa 'Namus diyordun...'
Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yasak aşkı bir anda Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü. ce Erken'in evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığı haberleri sonrası Erken yayında hüngür hüngür ağlamıştı, ardından sunucusu olduğu magazin programından istifa etmişti. Ece Erken ayrıca ilişkisinin bittiğini de belirtmişti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu ise Benan Mahmutyazıcıoğlu'ndan boşanmıştı. İlişkim bitti diyen Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla dudak dudağa yakalandı...
03.07.2020 14:21
- Son Güncelleme: 03.07.2020 14:47
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