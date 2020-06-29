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    • Saklambaç
    • 29.06.2020 Gazete
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    26 yaşındaki ’ya sevdalandı

    Yedi çocuk, dokuz torun sahibi , 26 yaşındaki ’ya sevdalandı. Çiçeği burnunda çift, turizm cenneti ’da aşk yaşamaya başladı…



    İbrahim Tatlıses, uzun bir aradan sonra yeni bir aşka yelken açtı. Geçtiğimiz hafta oğlu Ahmet Tatlı'yı 'Beni tehdit ediyor' diyerek polise şikayet eden türkücü, önceki gün evladıyla barıştı.



    68 yaşındaki şarkıcı gönlünü ise 26 yaşındaki Gülçin Karakakaya'ya kaptırdı. Şu sıralar turizm cenneti Bodrum'da genç sevgilisiyle yaz tatili yapan sanatçının oldukça keyifli olduğu dikkatlerden kaçmadı.



    Daha önce Perihan Savaş ve Ayşegül Yıldız ile evlenen Tatlıses'in üçüncü kez nikah masasına oturup oturmayacağı merak konusu oldu.
    Haberler Saklambaç İbrahim Tatlıses 26 yaşındaki Gülçin Karakaya’ya sevdalandı
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