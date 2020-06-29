İbrahim Tatlıses, uzun bir aradan sonra yeni bir aşka yelken açtı. Geçtiğimiz hafta oğlu Ahmet Tatlı'yı 'Beni tehdit ediyor' diyerek polise şikayet eden türkücü, önceki gün evladıyla barıştı.
68 yaşındaki şarkıcı gönlünü ise 26 yaşındaki Gülçin Karakakaya'ya kaptırdı. Şu sıralar turizm cenneti Bodrum'da genç sevgilisiyle yaz tatili yapan sanatçının oldukça keyifli olduğu dikkatlerden kaçmadı.
Daha önce Perihan Savaş ve Ayşegül Yıldız ile evlenen Tatlıses'in üçüncü kez nikah masasına oturup oturmayacağı merak konusu oldu.