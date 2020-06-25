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    • Saklambaç
    • 25.06.2020 Gazete
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    'den eşine jest! 1.5 milyon dolarlık yatına adını koydu

    ’nin eski başkanlarından ’in oğlu , eşi Begüm Hanım’ı mutluluktan havalara uçurdu. İşadamı, yeni satın aldığı 1.5 milyon dolarlık yatına adını koydu.

    Milyonluk kraliçe

    Amerika'da yaşayan iş adamı Adnan Şen ile güzel eşi Begüm Şen, tatil sezonunu açtı.

    Sosyetik ikili, önceki gün soluğu Avrupa'nın en güzel ülkelerinden İtalya'da aldı. Şen çifti, burada da yeni satın aldıkları yatlarıyla mavi tura çıkmak için hazırlıklara başladı.

    Adnan Bey de dün ultra lüks teknesinden fotoğraflar paylaştı. Söz konusu karelerde ise milyonluk jesti saklıydı.

    Teknenin üzerinde 'Kraliçe Begüm' anlamına gelen Queen B. yazılıydı.

    İş adamının 1.5 milyon dolara satın aldığı konuşulan yata, eşinin adını vermesi "Yok böyle romantik adam" yorumu yaptırdı.
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