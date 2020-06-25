Amerika'da yaşayan iş adamı Adnan Şen ile güzel eşi Begüm Şen, tatil sezonunu açtı.
Sosyetik ikili, önceki gün soluğu Avrupa'nın en güzel ülkelerinden İtalya'da aldı. Şen çifti, burada da yeni satın aldıkları yatlarıyla mavi tura çıkmak için hazırlıklara başladı.
Adnan Bey de dün ultra lüks teknesinden fotoğraflar paylaştı. Söz konusu karelerde ise milyonluk jesti saklıydı.
Teknenin üzerinde 'Kraliçe Begüm' anlamına gelen Queen B. yazılıydı.
İş adamının 1.5 milyon dolara satın aldığı konuşulan yata, eşinin adını vermesi "Yok böyle romantik adam" yorumu yaptırdı.