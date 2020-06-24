Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın 20 yıllık şoförü Nevzat Demirkıran'ı tazminat ödemeden işten çıkardığı ortaya çıktı.

Snob Magazin'in haberine göre geçen yıl işten atılan Demirkıran, haklarını alabilmek için Avşar'a dava açtı. 'Arkamdan hançer vurdular' diyen Demirkıran, "Bugüne kadar kimsenin malına el uzatmadım. Hakkımı helal etmiyorum. Avşar'ın 6-7 seneden beri işleri yoktu. Zehra ehliyet alınca bana iş kalmadı. Eylül'de mahkememiz var" ifadelerini kullandı.



56 yaşındaki sanatçı, 20 yıldır her işini gören şoförünü, hiçbir açıklama yapmadan kapının önüne koydu. Bu durumu kabullenemeyen Demirkıran ise mahkemeye başvurdu.