ünlü yapımlarınınçocuk oyuncularındanvedaaralarında bulunduğu pekçok minik yıldız, katıldıklarıgala ve ödül törenlerinde, 25yaşındaki Türk girişimci'nın kurduğumarka elbiseleri tercihediyor. Üniversite için gittiğiABD'nin Kaliforniyaeyaletinde şirketkuranannesitasarladığıkız çocukgiysileriylebüyük beğenitopladı. Sarı'nınözel bir çabasıolmadan ünlü çocukyıldızlar etkinlikler veprogramlarda MamaLuma'yı tercih etti. Bazısosyal medya fenomenleride 'Made in Turkey' etiketlielbiseleri takipçileriyletanıştırdı.Türkiye'de gerçekleştirdiklerini ve tüm dünyaya satış yaptıklarını belirten Sarı, şirketin kurulduğu 2017'den bu yana Avustralya'dan Japonya'ya, İngiltere'den Gabon'a, Belçika'dan Kamerun'a pek çok ülkeye, yaklaşık 50 bin elbise sattıklarını söyledi. Ürettikleri her üründe 'Made in Turkey' etiketi bulunduğuna da dikkati çeken Sarı, "Dünyaya Türk ürünleri servis etmekten dolayı çok mutluyuz. Üretimde ülkemize doğru bir kayma olacağını öngörüyorum" dedi.