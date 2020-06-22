Hollywood'un ünlü yapımlarının çocuk oyuncularından Faithe Herman, Lexy Kolker, Pressley Hosbach ve Stella Edwards'ın da aralarında bulunduğu pek çok minik yıldız, katıldıkları gala ve ödül törenlerinde, 25 yaşındaki Türk girişimci Ata Sarı'nın kurduğu 'Mama Luma' marka elbiseleri tercih ediyor. Üniversite için gittiği ABD'nin Kaliforniya eyaletinde şirket kuran Ata Sarı, annesi Mahinur Sarı'nın tasarladığı kız çocuk giysileriyle büyük beğeni topladı. Sarı'nın özel bir çabası olmadan ünlü çocuk yıldızlar etkinlikler ve programlarda Mama Luma'yı tercih etti. Bazı sosyal medya fenomenleri de 'Made in Turkey' etiketli elbiseleri takipçileriyle tanıştırdı.
Faithe Herman
50 BİN ELBİSE SATTI
İmalatı Türkiye'de gerçekleştirdiklerini ve tüm dünyaya satış yaptıklarını belirten Sarı, şirketin kurulduğu 2017'den bu yana Avustralya'dan Japonya'ya, İngiltere'den Gabon'a, Belçika'dan Kamerun'a pek çok ülkeye, yaklaşık 50 bin elbise sattıklarını söyledi. Ürettikleri her üründe 'Made in Turkey' etiketi bulunduğuna da dikkati çeken Sarı, "Dünyaya Türk ürünleri servis etmekten dolayı çok mutluyuz. Üretimde ülkemize doğru bir kayma olacağını öngörüyorum" dedi.
Faithe Herman
50 BİN ELBİSE SATTI
İmalatı Türkiye'de gerçekleştirdiklerini ve tüm dünyaya satış yaptıklarını belirten Sarı, şirketin kurulduğu 2017'den bu yana Avustralya'dan Japonya'ya, İngiltere'den Gabon'a, Belçika'dan Kamerun'a pek çok ülkeye, yaklaşık 50 bin elbise sattıklarını söyledi. Ürettikleri her üründe 'Made in Turkey' etiketi bulunduğuna da dikkati çeken Sarı, "Dünyaya Türk ürünleri servis etmekten dolayı çok mutluyuz. Üretimde ülkemize doğru bir kayma olacağını öngörüyorum" dedi.