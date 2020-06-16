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    • Saklambaç
    • 16.06.2020 Gazete
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    Boğaz'da restoran açtı! Birçok yeri eleştirmiştin şimdi seni göreceğiz”

    ile eski eşi , ’nda “” adıyla restoran açtı. Takipçileri ünlü şarkıcıya, “Birçok yeri eleştirmiştin. Şimdi senin fiyatlarını göreceğiz” diye mesaj attı.

    Görelim Patron!

    Şarkıcı ile eski eşi , geçen yıl yeniden birlikte yaşamaya başladı. İlişkilerini toparlayan ikili, bir süre önce de yemek sektörüne atıldı.

    Sosyal medyadan sürekli mekanlardaki yüksek fiyatları eleştiren ünlü çift, 'nda "Hira Han" adıyla restoran açtı.

    Mekan sahibi olduklarını gizlemeye çalışan Akalın, önceki gün ziyarete giden Özlem Yıldız ve şarkıcı Deha'nın yaptığı paylaşımlarla yakayı ele verdi. Mekandaki, fiyatlar ise şimdiden merak konusu oldu.

    Takipçileri, Demet Akalın'a "Herkesi eleştirdin şimdi senin fiyatlarını göreceğiz bakalım" diye mesajlar attı.

    Haberler Saklambaç Demet Akalın Boğaz'da restoran açtı! Birçok yeri eleştirmiştin şimdi seni göreceğiz”
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