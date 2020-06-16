Şarkıcı Demet Akalın ile eski eşi Okan Kurt, geçen yıl yeniden birlikte yaşamaya başladı. İlişkilerini toparlayan ikili, bir süre önce de yemek sektörüne atıldı.

Sosyal medyadan sürekli mekanlardaki yüksek fiyatları eleştiren ünlü çift, Anadolu Hisarı'nda "Hira Han" adıyla restoran açtı.

Mekan sahibi olduklarını gizlemeye çalışan Akalın, önceki gün ziyarete giden Özlem Yıldız ve şarkıcı Deha'nın yaptığı paylaşımlarla yakayı ele verdi. Mekandaki, fiyatlar ise şimdiden merak konusu oldu.

Takipçileri, Demet Akalın'a "Herkesi eleştirdin şimdi senin fiyatlarını göreceğiz bakalım" diye mesajlar attı.