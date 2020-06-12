Covid-19'un ardından tekne tatiline rağbet arttı! Magazin ve sosyetenin ünlü isimleri, birbiri ardına kiraladıkları yatlarla Ege'ye açıldı. Mustafa Sandal ve eski eşi Emina Jahovic, Mustafa Ceceli ile Selin İmer ve Arda Turan ile Aslıhan Doğan, bu isimlerden sadece birkaçıydı… Deniz trafiğindeki yoğunluk, İstanbul'a rakip çıktı. Tekne sahipleri, önümüzdeki günlerde Ege'deki yoğunluğun çok daha fazla artacağını ve rezervasyondaki doluluğun şimdiden yüzde 90'a çıktığını söyledi.