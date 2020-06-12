Covid-19'un ardından tekne tatiline rağbet arttı! Magazin ve sosyetenin ünlü isimleri, birbiri ardına kiraladıkları yatlarla Ege'ye açıldı. Mustafa Sandal ve eski eşi Emina Jahovic, Mustafa Ceceli ile Selin İmer ve Arda Turan ile Aslıhan Doğan, bu isimlerden sadece birkaçıydı… Deniz trafiğindeki yoğunluk, İstanbul'a rakip çıktı. Tekne sahipleri, önümüzdeki günlerde Ege'deki yoğunluğun çok daha fazla artacağını ve rezervasyondaki doluluğun şimdiden yüzde 90'a çıktığını söyledi.
KOYLAR DOLUP TAŞTI
Deniz trafiğinin haritası, Ege'deki yoğunluğu gözler önüne serdi. Özellikle Bodrum ve Göcek, 'pembe' oklarla işaretlenmiş özel teknelerle dolup taştı.
DENİZDE SEFALARDA
Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan ve oğluyla 'Grey Stone' isimli 3 milyonluk yatında tatil yapıyor.
AİLE BOYU TATİL
Mustafa Sandal ve eski eşi Emina Jahovic, tekneleriyle Göcek'te…
GÖCEK'TE KEYİFTELER
Mustafa Ceceli ve eşi Selin İmer, kiralık tekneleriyle Göcek koylarında moral depoluyor.
YÜZ'DE 90'I BİTTİ
Yetkililer, Temmiz ve Ağustos aylarındaki kiralık teknelerin yüzde 90'ının şimdiden rezervasyon aldığını söyledi.