Dizi; Tüm Kişiler'de %12,04 izlenme oranı ve %27,95 izlenme payı AB Sosyal Statü'de %10,41 izlenme oranı ve %25,24 izlenme payı ile birinci olmayı başardı. Kuruluş Osman; 20+ABC1'de %11,24 izlenme oranı ve %25,00 izlenme payı elde ederek reyting kategorilerinde ikinci oldu.