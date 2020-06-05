ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, geleneğini bozmadı. Dizinin önceki akşam ekrana gelen 24'üncü bölümü; tüm reyting kategorilerinde birinci olarak zirvede yer aldı ve sosyal medyada da olay yarattı.
Dizi; Tüm Kişiler'de %12,04 izlenme oranı ve %27,95 izlenme payı AB Sosyal Statü'de %10,41 izlenme oranı ve %25,24 izlenme payı ile birinci olmayı başardı. Kuruluş Osman; 20+ABC1'de %11,24 izlenme oranı ve %25,00 izlenme payı elde ederek reyting kategorilerinde ikinci oldu.
Dombranın ustası Arslanbek Sultanbekov'un Bozdağ Müzik tarafından yayınlanacak yeni albümünde de yer alacak ve diziye özel bestelenen 'Osman Bey' marşı, 'Kuruluş Osman'ın 24'üncü bölümünde ilk kez görücüye çıktı.