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    • Saklambaç
    • 31.05.2020 Gazete
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    ile Çeşme'de tatil sezonunu açtı

    Bayramı özel izinle gittikleri Cunda'da geçiren ile , şimdi de Çeşme'ye geçti. Çift, Ege'nin incisinde sezonu resmen açtı. Önceki gün tam 42 kilometre bisiklete binen çift, sosyetik güzelin Çeşme'de değeri yaklaşık 10 milyon lira olan havuzlu lüks villasında kalıyor…

    Romantizm 'Çeşme'si

    Bayramı özel izinle gittikleri Cunda'da geçiren ile , şimdi de Çeşme'ye geçti. Çift, Ege'nin incisinde sezonu resmen açtı.



    Önceki gün tam 42 kilometre bisiklete binen çift, sosyetik güzelin Çeşme'de değeri yaklaşık 10 milyon lira olan havuzlu lüks villasında kalıyor…

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