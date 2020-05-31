Bayramı özel izinle gittikleri Cunda'da geçiren Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay, şimdi de Çeşme'ye geçti. Çift, Ege'nin incisinde sezonu resmen açtı.







Önceki gün tam 42 kilometre bisiklete binen çift, sosyetik güzelin Çeşme'de değeri yaklaşık 10 milyon lira olan havuzlu lüks villasında kalıyor…



