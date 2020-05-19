Alışveriş engel tanımaz! Sosyete, Hermes mağazalarının açılmasıyla kolları sıvadı

Ünlüler, satın almak istedikleri modeli de bu yöntemle seçip ödemeyi havale ve kredi kartı yoluyla mağazaya gitmeden yapıyor. Bu arada Türkiye'de en çok Hermes çanta sahibi olan ismin Bahar Şer olduğu biliniyor



Türkiye'de en çok Hermes marka çantaya sahip olan ismin Bahar Şer olduğu biliniyor. Şer'in yakın dostu Feryal Gülman da aynı markanın tutkunu…