Alışveriş engel tanımaz! Sosyete, Hermes mağazalarının açılmasıyla kolları sıvadı

Bazı mağazalarını haftalar sonra yeniden açan Hermes, sosyetikleri harekete geçirdi. Ünlü sosyetikler, önceden sipariş ettikleri çantaları yardımcılarını mağazaya gönderip teslim alıyor. Yeni sezon modellerin kısıtlı sayıda olduğunu bilen sosyetikler, bunun için de çözüm yolu buldu.
Bazı sosyetiklerin mağazalarda bulunan yeni ürünleri görebilmesi için çantalar, 'evlere paket servis' gibi gönderiliyor.
Ünlüler, satın almak istedikleri modeli de bu yöntemle seçip ödemeyi havale ve kredi kartı yoluyla mağazaya gitmeden yapıyor. Bu arada Türkiye'de en çok Hermes çanta sahibi olan ismin Bahar Şer olduğu biliniyor
Türkiye'de en çok Hermes marka çantaya sahip olan ismin Bahar Şer olduğu biliniyor. Şer'in yakın dostu Feryal Gülman da aynı markanın tutkunu…
Aslıhan Doğan Turan, Feryal Gülman ve Derin Mermerci de çanta fiyatları 30 bin TL'den başlayıp 500 bin TL'ye kadar çıkan markanın diğer müdavimlerinden…
Arda Turan'ın sosyetik eşi Aslıhan Doğan'ın dolabındaki Hermes Birkin marka çantalarının değeri 1 milyon TL'yi buluyor…