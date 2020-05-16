Ünlüler, mobilya ve yatak firmalarının reklamlarında rol alarak para basıyor! Hülya Avşar, Ajda Pekkan, Demet Akalın ve Özcan Deniz'in ardından şimdi de Özge Ulusoy, benzer bir anlaşmaya imza attı. Güzel model, Weltew Home isimli bir mobilya markasının reklam yüzü oldu.
Firmayla 1 yıllık reklam anlaşması yapan Özge Ulusoy'un 750 bin TL aldığı iddia edildi. Bu arada Ajda Pekkan da bir mobilya markasının reklamında oynaması karşılığında 4 milyon TL almıştı. Hülya Avşar da bir yatak markasıyla yaptığı bir yıllık anlaşma karşılığında 6 milyon TL'nin sahibi olmuştu.
Avşar Kızı, bir yatak firmasıyla yaptığı bir yıllık anlaşma karşılığında iddiaya göre 6 milyon TL almıştı.
Süperstar, geçtiğimiz aylarda bir mobilya firmasıyla el sıkışmış ve reklam ücreti olarak iddiaya göre 4 milyon TL'nin sahibi olmuştu.