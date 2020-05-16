Firmayla 1 yıllık reklam anlaşması yapan Özge Ulusoy'un 750 bin TL aldığı iddia edildi. Bu arada Ajda Pekkan da bir mobilya markasının reklamında oynaması karşılığında 4 milyon TL almıştı. Hülya Avşar da bir yatak markasıyla yaptığı bir yıllık anlaşma karşılığında 6 milyon TL'nin sahibi olmuştu.





Avşar Kızı, bir yatak firmasıyla yaptığı bir yıllık anlaşma karşılığında iddiaya göre 6 milyon TL almıştı.