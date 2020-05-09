ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da Selcan Hatun'u canlandıran güzel oyuncu Didem Balçın, avukat Can Aydın'la karantina günlerinde evlendi.
Çift, maske takarak bir ömür mutluluğa 'Evet' derken, törene katılanlar ise sosyal mesafeye uydu.
Dün öğle saatlerinde Arnavutköy'deki bir mekanda evlenen Balçın, düğün yapmaktan vazgeçtiğini söyledi. Güzel oyuncu, "Resmileştirmek istedik. Ailelerimizi özel izinle getirdik. Online olarak 100 kişi nikahımıza şahit oldu. " diye konuştu.
37 yaşındaki oyuncu, şu sıralar atv'nin efsane dizisi Kuruluş Osman'daki Selcan Hatun rolüyle adından söz ettiriyor.