Çift, maske takarak bir ömür mutluluğa 'Evet' derken, törene katılanlar ise sosyal mesafeye uydu.

Dün öğle saatlerinde Arnavutköy'deki bir mekanda evlenen Balçın, düğün yapmaktan vazgeçtiğini söyledi. Güzel oyuncu, "Resmileştirmek istedik. Ailelerimizi özel izinle getirdik. Online olarak 100 kişi nikahımıza şahit oldu. " diye konuştu.