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    • Saklambaç
    • 30.04.2020 Gazete
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    Yengeden kırmızı kart! , Sneijder'le arasındaki tüm bağları kopardı

    ile evliliğindeki krizden sonra hayata küsen , Covid-19’la iyice tükendi… Güzel yenge de bunun üzerine eski futbolcuyla arasındaki tüm bağları kopardı.

    Yengeden kırmızı kart

    2010'dan beri sürdürdükleri evliliklerinde son 1 yıldır kriz yaşayan Yolanthe Cabau ve Wesley Sneijder, artık geri dönülmez bir yola girdi. Hollanda basınının iddiasına göre; Yolanthe ayrılığından sonra iyice batağa saplanan Sneijder, Covid-19 sonrası iyice tükendi.

    Oğlunu da göremeyen Galatasaraylı eski futbolcu, kısa süre önce teyzesini kaybeden 'yu baş sağlığı için de aramadı. Güzel yenge psikolojisi iyi bozulan eşiyle tüm bağlarını kopardı. Sneijder'ın artık oğluyla görüntülü dahi konuşamadığı iddia edildi.


    Yolanthe Cabau ve 'ın çocuklarıyla bu mutluluğu, artık mazide kaldı.

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