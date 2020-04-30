Dünyanın en çok izlenen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster?'in bugüne kadar tüm ülkelerde yayınlanmış bölümleri arasından en utanç verici ve konuşulan top 10 yarışmacı derlendi.

Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan yarışmacı Su Ayhan, soruyu bilemeyince o dönem gündem olmuştu.

ATV'DE ekrana gelen yarışmada 2018 yılında "Çin Seddi nerededir?" sorusunu seçenekler arasında 'Çin' olmasına rağmen bilemeyen Su Ayhan da listede yer aldı. Ayhan, o dönem sosyal medyada alay konusu olmuştu.



Fenomen yarışma, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv'de ekrana geliyor.