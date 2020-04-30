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    • Saklambaç
    • 30.04.2020 Gazete
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    'Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan " nerededir?" sorusu efsane oldu!

    Dünyanın en çok izlenen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster?'in bugüne kadar tüm ülkelerde yayınlanmış bölümleri arasından en utanç verici ve konuşulan top 10 yarışmacı derlendi. 2018 yılında " nerededir?" sorusunu seçenekler arasında 'Çin' olmasına rağmen bilemeyen da listede yer aldı.

    Efsane oldu!

    Dünyanın en çok izlenen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster?'in bugüne kadar tüm ülkelerde yayınlanmış bölümleri arasından en utanç verici ve konuşulan top 10 yarışmacı derlendi.

    Ekonomi bölümünden mezun olan yarışmacı , soruyu bilemeyince o dönem gündem olmuştu.

    ATV'DE ekrana gelen yarışmada 2018 yılında "Çin Seddi nerededir?" sorusunu seçenekler arasında 'Çin' olmasına rağmen bilemeyen Su Ayhan da listede yer aldı. Ayhan, o dönem sosyal medyada alay konusu olmuştu.


    Fenomen yarışma, 'nun sunumuyla atv'de ekrana geliyor.

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