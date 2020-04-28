Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken 'Süpermen' sorusu: Yarışmacı bilemeyince Arda Ayten devreye girdi

Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan "Daily Planet" gazetesinde muhabir olan ve telefon kulübesinde kılık değiştirip Süpermen olarak dışarıya çıkan kahramanın günlük hayattaki adı nedir?" sorusu damga vurdu.