Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken 'Süpermen' sorusu: Yarışmacı bilemeyince Arda Ayten devreye girdi
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan "Daily Planet" gazetesinde muhabir olan ve telefon kulübesinde kılık değiştirip Süpermen olarak dışarıya çıkan kahramanın günlük hayattaki adı nedir?" sorusu damga vurdu. Yarışmacı soruyu cevaplayamayınca uzmana sor jokerini kullandı ve Arda Ayten devreye girdi. İşte Milyoner'e damga vuran 'Süpermen' sorusunun cevabı ve yeni bölümden kareler...
28.04.2020 00:23
- Son Güncelleme: 28.04.2020 00:43
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