Yemek yazarı Vedat Milor, yine güldürdü… Şeyma Subaşı'nın tepki çeken "Dünyanın en iyi mutfağı İtalyan mutfağı" açıklaması üzerine yorumu merak edien Milor, 'ortaya karışık' bir yanıt verdi.



Pizzanın üzerine döner konularak servis edilen 'kebaplı pizza'; yurt dışında oldukça popüler…

Ünlü gurme, "Haaland gibi birleştirici bir yanıt vermek istiyorum" dedi ve Borussio Dortmund'ın İngiliz yıldızı Erling Haaland'ın şu açıklamasını Twitter'de paylaştı: "Favori yiyeceğim kebaplı pizza."



Peş peşe skandal açıklamalar yapan Subaşı, şimdi de İtalyan sevgilisi Guido Senia için "Bana uyup oruç tutmaya çalışıyor; sadece su içiyor" dedi.