Ajda Pekkan'dan peş peşe itiraflar geldi… Süperstar, '2. Sayfa' programında önce "Bütün çantalarım çakma. Orijinallerine o kadar para veremem" itirafı yaptı. Bazıları sanatçının mütevazılığını överken; bazıları ise çakma ürünlerin suç olduğunu ve Süperstar'ın kadınları buna yönlendirdiğini söyledi.
Süperstar'ın son itirafı ise gündeme bomba gibi düştü. Yıllardır en büyük pişmanlığının anne olmamak olduğunu söyleyen 74 yaşındaki sanatçı, dün ise şöyle dedi: "Çocukları çok severim ama bizim sektörde ayakta kalabilmek için çocuk yapmaya hiç cesaret edemedim, 6 kez de aldırdım."
17 Kasım 1973'te Coşkun Sapmaz'la evlenen Ajda Pekkan, sadece 6 gün sonra boşandı. Süperstar, 1984 ile 1990 yılları arasında evli kaldığı merhum Ali Bars için de şöyle demişti: "Bu evlilik süresince hamile kaldım. Ama o bebeği aldırdım. Şimdi dönüp baktığımda 'Keşke aldırmasaydım' diyorum."
İnsanlar bir çocuk için senelerce uğraşıyor; bunu marifetmiş gibi açıklamayı Süperstar'a yakıştıramadım.
Kariyer için annelikten defalarca vazgeçmek… Övsem mi, sövsem mi kararsızım.
Ajda'nın yaptığı itiraf değil günah çıkarmak.
Sanki biraz bahane yapmış. Madonna'nın 6, Jennifer Lopez'in 2, Beyonce'nin 3, Cher ile Tina Turner'ın da 2 çocuğu var ve hepsi Ultrastar…