



Süperstar'ın son itirafı ise gündeme bomba gibi düştü. Yıllardır en büyük pişmanlığının anne olmamak olduğunu söyleyen 74 yaşındaki sanatçı, dün ise şöyle dedi: "Çocukları çok severim ama bizim sektörde ayakta kalabilmek için çocuk yapmaya hiç cesaret edemedim, 6 kez de aldırdım."