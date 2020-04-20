Bu acı tarifsiz

Ebru Şallı ile Harun Tan'ın lenfoma tedavisi gören 10 yaşındaki oğulları Pars, geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede ne yazık ki yaşamını yitirmişti. Kilyos Mezarlığı'na defnedilen, melek Pars'ın mezar taşına da annesi "Ponçik sen benimlesin" yazdırdı. Anne Ebru Şallı oğlu Pars'a hep ponçik diye sesleniyormuş. Bu yüzden de mezar taşına böyle bir yazı yazdırmış. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın… Acı haberden sonra sosyal medyada Ebru Şallı trend topic oldu. Yazılanları okudukça sinirden deliye döndüm. Ölüme bile saygısı olmayan insanlar Ebru Şallı'nın spor yaparken videolarını paylaşıp neredeyse dalga geçmişler. Bu acıyla dalga geçenleri bir vatandaş olarak Allah'a havale ediyorum. Ben bu kötü yorumları yapanlara "sosyal medyanın şeref yoksunları diyorum''… Ebru Şallı ve Harun Tan ikilisine de, sabır diliyorum…



DİZİ, ATV'DE İZLENİR

Bana gelen mesajları okudukça aklıma bir kez daha "Dizi, atv'de izlenir" sloganı geldi.



Bu sezon yayında olan Kuruluş Osman, Hercai, Bir Zamanlar Çukurova ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerin başarısını zaten tartışmaya gerek yok. Ancak atv'nin başarısı, bu sezonla sınırlı değil. Beni mesaj yağmuruna tutan birçok kişinin aklı, atv'nin geçtiğimiz yıllarda ekrana gelen fenomen dizilerinde kalmış. Yüzlerce kişi Ezel, Avrupa Yakası, Kara Para Aşk, Karadayı, Asmalı Konak, Hatırla Sevgili, İkinci Bahar, Bir İstanbul Masalı ve Beyaz Gelincik dizilerini yeniden izlemek istediğini dile getiriyor… Bu da bana bir kez daha "Dizi, atv'de izlenir" dedirtiyor.

EKRANLARIN YALAN UZMANLARINA DİKKAT!

Coronavırüs nedeniyle tüm dünya ile birlikte Türkiye'de evlere kapanmış durumdayız. Son iki hafta sonunu da sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerimizde geçiriyoruz. Telefonu elime alıp Instagram açınca en üstte sırasıyla canlı yayınlar bölümü ortaya çıkıyor. Tabii yayınlarda neler konuşulduğunu merak etmiyor değilim, kısa süreli de olsa izlemeye çalışıyorum. Covid-19 hastalığından korunma yöntemlerinden tutun, evlilik terapistlerinden, evde yemek, çörek ve pasta nasıl yapılır tariflerine kadar her şey var. Tabi canlı yayınlarda uzman kişiler mi konuşuyor derseniz; tabi ki hayır! Ama televizyonlara bazı çıkan kişilerden daha bilgili oldukları kesin… Neden mi böyle konuştum? Son dönemde bazı kanalların televizyona çıkarttıkları uzmanlara baktıkça, uzman olmadıkları ayrıca Covid-19 hastalığı ile ilgili bilgisi olmadıklarını hepiniz gibi ben de görüyorum…

UFUK ÖZCAN - KUYKU KÖŞE