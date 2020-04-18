Şarkıcılığının yanı sıra oyunculuk ve yönetmenlik yanı da olan Özcan Deniz, bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. İzolasyon sürecinde hikayeler yazan Deniz, evini film setine çevirdi. Yazdığı bir hikayeyi senaryolaştıran 47 yaşındaki sanatçı, Zekeriyaköy'deki villasında tüm hazırlıkları yaptı. Özcan Deniz, başrolde kendisine eşlik edecek isimleri de seçti; eski eşi Feyza Aktan ve oğlu Kuzey…

BAŞROLDE KUZEY BEBEK





Mart 2018'de evlendiği Deniz'den 15 ay sonra boşanan Feyza Aktan, ünlü sanatçıyla kısa süre sonra yeniden barışmıştı.

DRAM VE GERİLİM TÜRÜNDE…

Bilim kurgu, gerilim ile dram türlerinde olacak filmin çekimlerine de start verildi. Ünlü sanatçı, Mart 2018'de nikah masasına oturup 15 ay sonra boşandığı Aktan'la ayrılığın ardından yeniden barışmıştı. Karantina sürecinde Özcan Deniz ve oğluyla kalan 28 yaşındaki Aktan da eski eşi sayesinde ilk kez bir filmin başrolünde yer almış olacak…



Özcan Deniz, bugüne kadar aralarında başrolü Nurgül Yeşilçay'la paylaştığı 'İkinci Şans' da olmak üzere toplam altı filmi yönetti.