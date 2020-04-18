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    • Saklambaç
    • 18.04.2020 Gazete
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    ’in aşkına karantina da engel olmadı! Villasını setine çevirdi

    ’in aşkına karantina engel olmadı. 47 yaşındaki Deniz, Zekeriyaköy’deki villasını setine çevirdi. Ünlü sanatçı, evde çektiği filmin başrolünde eski eşi ve oğlunu oynatıyor.

    Love story

    Şarkıcılığının yanı sıra oyunculuk ve yönetmenlik yanı da olan Özcan Deniz, bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. İzolasyon sürecinde hikayeler yazan Deniz, evini setine çevirdi. Yazdığı bir hikayeyi senaryolaştıran 47 yaşındaki sanatçı, Zekeriyaköy'deki villasında tüm hazırlıkları yaptı. Özcan Deniz, başrolde kendisine eşlik edecek isimleri de seçti; eski eşi Feyza Aktan ve oğlu Kuzey…

    BAŞROLDE KUZEY BEBEK


    Mart 2018'de evlendiği Deniz'den 15 ay sonra boşanan , ünlü sanatçıyla kısa süre sonra yeniden barışmıştı.

    DRAM VE GERİLİM TÜRÜNDE…
    Bilim kurgu, gerilim ile dram türlerinde olacak filmin çekimlerine de start verildi. Ünlü sanatçı, Mart 2018'de nikah masasına oturup 15 ay sonra boşandığı Aktan'la ayrılığın ardından yeniden barışmıştı. Karantina sürecinde Özcan Deniz ve oğluyla kalan 28 yaşındaki Aktan da eski eşi sayesinde ilk kez bir filmin başrolünde yer almış olacak…


    , bugüne kadar aralarında başrolü 'la paylaştığı 'İkinci Şans' da olmak üzere toplam altı filmi yönetti.

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