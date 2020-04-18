Üç seneyi aşkın süredir Londra'da yaşayan Deniz Berdan, Türkiye'deki sağlık sisteminin İngiltere'den çok daha iyi olduğunu dile getirmişti. Sosyetik tasarımcı, son açıklamasıyla da ülkemize övgüler yağdırdı.

"Eğer virüse yakalanırsam elbette ülkemde olmak isterim" diyen Deniz Berdan, sözlerini sürdürdü: "Türkiye'de gerçekten baştan sona bakılacağımdan, sonuç negatif bile olsa şansımı kullanmış olduğumdan emin olacağım."

Berdan, riskli grupta olduğu için Londra'dan İstanbul'a gelemediğini söyledi.