Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Saklambaç
    • 18.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    ’de yaşayan 'nin sağlık sistemine övgü yağdırdı

    Pandemi sürecini ’de geçiren modacı , ‘ Virüse yakalanırsam ’de olmayı isterim’ diyerek sağlık sistemimize yine övgü yağdırdı.

    Deniz derya övgü!

    Üç seneyi aşkın süredir Londra'da yaşayan Deniz Berdan, 'deki sağlık sisteminin 'den çok daha iyi olduğunu dile getirmişti. Sosyetik tasarımcı, son açıklamasıyla da ülkemize övgüler yağdırdı.

    "Eğer virüse yakalanırsam elbette ülkemde olmak isterim" diyen Deniz Berdan, sözlerini sürdürdü: "Türkiye'de gerçekten baştan sona bakılacağımdan, sonuç negatif bile olsa şansımı kullanmış olduğumdan emin olacağım."

    Berdan, riskli grupta olduğu için 'dan 'a gelemediğini söyledi.

    Haberler Saklambaç İngiltere’de yaşayan Deniz Berdan Türkiye'nin sağlık sistemine övgü yağdırdı
    Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
    Tüm Saklambaç Haberleri