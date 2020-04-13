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    • Güncel
    • 13.04.2020 Gazete
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    dünyaya örnek olurken Avrupa Kovid-19'la mücadelede sınıfta kaldı!

    Alanya’daki Fransız Mourad Ghazli, ’ye övgüler dizdi. Kendi ülkesini ise eleştirdi. Öte yandan 'daki modacı , 'nin çöktüğünü söyledi. Dostlarına mesaj gönderdi: Lütfen Türkiye'de sağlık sisteminin değerini bilin.

    'Batı'yorlar
    dünyanın 6. büyük ülkesi. Ancak Corona'ya karşı sınıfta kaldı. Hastanelerde yer yok. Yaşlılar ölüme terk ediliyor. Maske verilmiyor.
    'de ise devlet bedava test yapıyor. Maske dağıtıyor. Evlere erzak gönderiyor. Para veriyor. Kimse Avrupa'yı övmeye kalkmasın.





    Alanya'yı çok beğenen Ghazli, eşi ve 8 çocuğuyla ilçeye yerleşti.





    'daki modacı , 'nin çöktüğünü söyledi. Dostlarına mesaj gönderdi: Lütfen Türkiye'deki sağlık sisteminin kıymetini bilin. Dışarıya çıkmayın. Bizim burada hastaneye gitme şansımız bile yok. İnsanlar evlerinde ölüyor. 11 yaşında bir çocuk da olmak üzere bir günde tam 917 kişi Covid- 19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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