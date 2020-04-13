Fransa dünyanın 6. büyük ülkesi. Ancak Corona'ya karşı sınıfta kaldı. Hastanelerde yer yok. Yaşlılar ölüme terk ediliyor. Maske verilmiyor.
Türkiye'de ise devlet bedava test yapıyor. Maske dağıtıyor. Evlere erzak gönderiyor. Para veriyor. Kimse Avrupa'yı övmeye kalkmasın.
Alanya'yı çok beğenen Ghazli, eşi ve 8 çocuğuyla ilçeye yerleşti.
Londra'daki modacı Deniz Berdan, İngiltere'nin çöktüğünü söyledi. Dostlarına mesaj gönderdi: Lütfen Türkiye'deki sağlık sisteminin kıymetini bilin. Dışarıya çıkmayın. Bizim burada hastaneye gitme şansımız bile yok. İnsanlar evlerinde ölüyor. 11 yaşında bir çocuk da olmak üzere bir günde tam 917 kişi Covid- 19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Türkiye'de ise devlet bedava test yapıyor. Maske dağıtıyor. Evlere erzak gönderiyor. Para veriyor. Kimse Avrupa'yı övmeye kalkmasın.
Alanya'yı çok beğenen Ghazli, eşi ve 8 çocuğuyla ilçeye yerleşti.
Londra'daki modacı Deniz Berdan, İngiltere'nin çöktüğünü söyledi. Dostlarına mesaj gönderdi: Lütfen Türkiye'deki sağlık sisteminin kıymetini bilin. Dışarıya çıkmayın. Bizim burada hastaneye gitme şansımız bile yok. İnsanlar evlerinde ölüyor. 11 yaşında bir çocuk da olmak üzere bir günde tam 917 kişi Covid- 19 nedeniyle hayatını kaybetti.
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