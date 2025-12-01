Son dakika! TÜİK üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı

Türkiye 21 çeyrektir kesintisiz büyümeyi sürdürüyor. YILLIK YÜZDE 3,7 BÜYÜDÜK



TÜİK büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,7 büyüdü. İşte TÜİK'yen yapılan açıklama: GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILA (GSYH) 2025 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE %3,7 ARTTI GSYH 2025 yılı üçüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,7 arttı. İNŞAAT SEKTÖRÜ 2025 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE %13,9 ARTTI GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2025 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat %13,9, finans ve sigorta faaliyetleri %10,8, bilgi ve iletişim faaliyetleri %10,1, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar %9,6, diğer hizmet faaliyetleri %7,1, sanayi sektörü %6,5, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri %6,3, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %4,4, gayrimenkul faaliyetleri %4,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %2,1 arttı. Tarım sektörü ise %12,7 azaldı.

Büyüme hızları (TÜİK internet sitesi) Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %1,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2025 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,4 arttı.