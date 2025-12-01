PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika! TÜİK üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı

Son dakika haberi! Türkiye 21 çeyrektir kesintisiz büyümeyi sürdürüyor. TÜİK büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,7 büyüdü.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Son dakika! TÜİK üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı

Türkiye 21 çeyrektir kesintisiz büyümeyi sürdürüyor.

YILLIK YÜZDE 3,7 BÜYÜDÜK

TÜİK büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,7 büyüdü.

İşte TÜİK'yen yapılan açıklama:

GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILA (GSYH) 2025 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE %3,7 ARTTI

GSYH 2025 yılı üçüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,7 arttı.

İNŞAAT SEKTÖRÜ 2025 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE %13,9 ARTTI

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2025 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat %13,9, finans ve sigorta faaliyetleri %10,8, bilgi ve iletişim faaliyetleri %10,1, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar %9,6, diğer hizmet faaliyetleri %7,1, sanayi sektörü %6,5, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri %6,3, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %4,4, gayrimenkul faaliyetleri %4,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %2,1 arttı. Tarım sektörü ise %12,7 azaldı.

Büyüme hızları (TÜİK internet sitesi)Büyüme hızları (TÜİK internet sitesi)

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %1,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2025 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,4 arttı.

GSYH büyüme hızları (TÜİK internet sitesi)GSYH büyüme hızları (TÜİK internet sitesi)

GSYH 2025 YILININ ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE CARİ FİYATLARLA 17 TRİLYON 424 MİLYAR 718 MİLYON TL OLDU

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %41,6 artarak 17 trilyon 424 milyar 718 milyon TL oldu. GSYH'nin üçüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 432 milyar 880 milyon olarak gerçekleşti.

HANEHALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI 2025 YILININ ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE %4,8 ARTTI

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2025 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %4,8 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %0,8, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %11,7 arttı.

MAL VE HİZMET İHRACATI 2025 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE %0,7 AZALIRKEN İTHALATI %4,3 ARTTI

Mal ve hizmet ihracatı, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %0,7 azalırken ithalatı %4,3 arttı.

GSYH bileşenlerinin büyüme hızları (TÜİK internet sitesi) GSYH bileşenlerinin büyüme hızları (TÜİK internet sitesi)

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ 2025 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE %41,1 ARTTI

İşgücü ödemeleri, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %41,1 arttı. Net işletme artığı/karma gelir %43,5 arttı.

GSYH bileşenlerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payları (TÜİK internet sitesi)GSYH bileşenlerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payları (TÜİK internet sitesi)


İŞGÜCÜ ÖDEMELERİNİN GAYRİSAFİ KATMA DEĞER İÇERİSİNDEKİ PAYI %35,0 OLDU

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın üçüncü çeyreğinde %35,0 iken, bu oran 2025 yılında da %35,0 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %46,0 iken %46,7 oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Kabine toplanıyor!
CHP PM'de kimler kesik yedi? Listedeki "Anti Bay Kemalist" esintiler, Silivri etkisi ve Kemal Derviş aklı: Rüşvet emanetçisi YDK'da
Emekliye yüzde 13.04 kök zam: Yeni enflasyon tahmini geldi! SSK, BAĞKUR'luya en az 19 bin 82 TL maaş...
İşte unutulmaz Fenerbahçe - Galatasaray derbileri!
CHP'li İBB'ye operasyon bilgisini İmamoğlu'na sızdıran köstebek savcı deşifre oldu
Asgari ücrette zam maratonu başlıyor! 2 formül 100 kalemde artış
Kadıköy'de dev derbi! Fenerbahçe - Galatasaray maçının 11'leri belirlendi
Memura yüzde 19.5 zam! Yeni anket geldi TAKVİM hesapladı: Meslek meslek kim ne kadar alacak?
4 adımda terörsüz Türkiye: Yol haritası netleşti
Restoran ve kafelerde yeni dönem! Servis ve masa ücretine son
İstanbul o tarihte bembeyaz olacak! Kar kapıda: Buzlanma ve don alarmı! Listede hangi iller var?
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 30 milyarlık dev buluşması!
Kartal'dan fire yok! Fatih Karagümrük - Beşiktaş: 0-2 | MAÇ SONUCU
Kandil’den Terörsüz Türkiye sürecine yeni sabotaj: “Silahları sembolik yaktık” itirafı!
Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan dorukta! Yarışmacı o soru için 3 joker kullandı
Başkent kilitlendi: CHP’li ABB sorumluluğu Papa’ya attı
Papa’dan Gazze için dikkat çeken mesaj: İki devletli çözümü destekliyoruz
Sancaktepe’de trafik terörü: İki saldırgan yakalandı
Papa ziyareti üzerinden kurgulanan senaryolar çöktü! İşte ortaya atılan iddialar ve gerçekler
CHP PM seçimlerine "meyhane" operasyonu! Yine Balıkhan... Rakı masasında dizayn | Başrolde Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba