Burcu Kıratlı ile evden çıkmayan Sinan Akçıl, müzikten sonra mutfaktaki hünerlerini sergiliyor. Başarılı müzisyen, önceki gün evde hamburger yaptı. Sinan Akçıl, servisi yaparken de hamburgerine Mc Donald's'dan esinlenip 'Sakc Donald's' adını verdi.
Sinan Akçıl, mutfaktaki hünerlerini sergiledi! Burcu Kıratlı'ya hamburger yaptı...
Burcu Kıratlı ile evden çıkmayan Sinan Akçıl, müzikten sonra mutfaktaki hünerlerini sergiliyor. Başarılı müzisyen, önceki gün evde hamburger yaptı. Sinan Akçıl, servisi yaparken de hamburgerine Mc Donald's'dan esinlenip 'Sakc Donald's' adını verdi.
- Saklambaç
- 29.03.2020
- Gazete
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