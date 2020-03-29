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, mutfaktaki hünerlerini sergiledi! 'ya hamburger yaptı...

ile evden çıkmayan , müzikten sonra mutfaktaki hünerlerini sergiliyor. Başarılı müzisyen, önceki gün evde hamburger yaptı. Sinan Akçıl, servisi yaparken de hamburgerine 's'dan esinlenip ''s' adını verdi.

  • Saklambaç
  • 29.03.2020
  • Gazete
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Sakc Donald’s
Burcu Kıratlı ile evden çıkmayan Sinan Akçıl, müzikten sonra mutfaktaki hünerlerini sergiliyor. Başarılı müzisyen, önceki gün evde hamburger yaptı. Sinan Akçıl, servisi yaparken de hamburgerine Mc Donald's'dan esinlenip 'Sakc Donald's' adını verdi.

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