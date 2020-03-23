Oyuncu çift Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı, oğulları Can ile evlerinden bu kareyi paylaşıp şöyle dedi: "Sahilde yürümeyi, arkadaşlarımızla kahve içmeyi bir süre askıya aldık. Siz de biraz bilinçlenip bunu yapabilirsiniz.
Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı ders verdiler! "Siz de biraz bilinçlenip bunu yapabilirsiniz..."
Oyuncu çift Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı, oğulları Can ile evlerinden bu kareyi paylaşıp şöyle dedi: "Sahilde yürümeyi, arkadaşlarımızla kahve içmeyi bir süre askıya aldık. Siz de biraz bilinçlenip bunu yapabilirsiniz.
- Saklambaç
- 23.03.2020
- Gazete
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