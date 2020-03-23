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ile ders verdiler! "Siz de biraz bilinçlenip bunu yapabilirsiniz..."

Oyuncu çift ile , oğulları Can ile evlerinden bu kareyi paylaşıp şöyle dedi: "Sahilde yürümeyi, arkadaşlarımızla kahve içmeyi bir süre askıya aldık. Siz de biraz bilinçlenip bunu yapabilirsiniz.

  • Saklambaç
  • 23.03.2020
  • Gazete
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Ders verdiler
Oyuncu çift ile , oğulları Can ile evlerinden bu kareyi paylaşıp şöyle dedi: "Sahilde yürümeyi, arkadaşlarımızla kahve içmeyi bir süre askıya aldık. Siz de biraz bilinçlenip bunu yapabilirsiniz.

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