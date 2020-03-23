Ülke olarak bildiğiniz gibi çok zor süreçlerden geçiyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs, ülkemizde de yayılmaya başladı. Bu durumun önüne geçmek için 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkması yasaklanırken başta Avrupa olmak üzere 20 ülkeye de uçuş yasağı getirildi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm kamu görevlilerimiz "Evde kal" diyerek tüm vatandaşlarımızı zorunlu kalmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıyorlar. Buna rağmen hafta sonunu Boğaz'da kahvaltı yaparak, Bebek'te yürüyüş yaparak, Belgrad Ormanı'nda mangal yaparak geçiren binlerce kişi oldu. Bu insanlara şunu sormak istiyorum: "İtalya ya da Çin gibi mi olmak istiyorsunuz?" Neden bu kadar umarsız, vurdumduymaz davranıyoruz, anlamıyorum… Ben buradan 'Ey halkım uyan artık' demek istiyorum…
#EVDEKAL KONSELERİ İZLE
Coronavirüs kabusu gösterdi ki; sanat camiamızın çoğu ismi fedakar, bilgili ve bir o kadar da özverili… Burak Özçivit, Bergüzar Korel, Demet Akalın, Alişan, Deniz Akkaya ve Taner Ölmez gibi sayamayacağım yüzlerce oyuncu, şarkıcı ve blogger sosyal medya hesaplarından onları takip eden milyonları o kadar güzel bilgilendiriyor ki… Belki de biraz da olsun bu sayede bu günleri atlatacağız. Şarkıcı Yalın'ın, '#EvdeKal' hashtag'i ile canlı yayın yapıp hayranlarına 2 saat konser vermesi çok hoş bir hareket değil miydi? Evde canı sıkılanlar için Yalın'ın başlattığı bu harekete daha sonra birçok sanatçının uyarak hayranlarına mini konserler vermesi, Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in ihtiyacı olan 2000 aileye erzak dağıtması büyük bir alkışı hak etmiyor mu? Bence herkes ayrı ayrı akışı fazlasıyla hak ediyor.
CANI SIKILANLARA YENİ CHALLENGE
Türkiye'de Coronavirüs kabusu başladıktan sonra evlerine kapanan bilinçli bir kesim var. Hal böyle olunca da günlerce evlerinde kalan insanlar, can sıkıntısından yeni yeni oyunlar ve sosyal medyada gündem olan challenge üretmeye başladı. Bir ara birçok kişi yaptıkları yemekleri sosyal medya hesaplarından paylaşırken daha sonra ise tuvalet kağıdı ile sektirme yarışı ön plana çıktı. Şimdilerde de çocukluk fotoğrafını paylaşma ve siyah-beyaz fotoğrafını arkadaşlarını etiketleyerek yayınlama moda oldu. Yani anlayacağınız can sıkıntısından kurtulup evinizde kalmanız için sayısız çözüm yolumuz var…
UFUK ÖZCAN - KUYTU KÖŞE
#EVDEKAL KONSELERİ İZLE
Coronavirüs kabusu gösterdi ki; sanat camiamızın çoğu ismi fedakar, bilgili ve bir o kadar da özverili… Burak Özçivit, Bergüzar Korel, Demet Akalın, Alişan, Deniz Akkaya ve Taner Ölmez gibi sayamayacağım yüzlerce oyuncu, şarkıcı ve blogger sosyal medya hesaplarından onları takip eden milyonları o kadar güzel bilgilendiriyor ki… Belki de biraz da olsun bu sayede bu günleri atlatacağız. Şarkıcı Yalın'ın, '#EvdeKal' hashtag'i ile canlı yayın yapıp hayranlarına 2 saat konser vermesi çok hoş bir hareket değil miydi? Evde canı sıkılanlar için Yalın'ın başlattığı bu harekete daha sonra birçok sanatçının uyarak hayranlarına mini konserler vermesi, Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in ihtiyacı olan 2000 aileye erzak dağıtması büyük bir alkışı hak etmiyor mu? Bence herkes ayrı ayrı akışı fazlasıyla hak ediyor.
CANI SIKILANLARA YENİ CHALLENGE
Türkiye'de Coronavirüs kabusu başladıktan sonra evlerine kapanan bilinçli bir kesim var. Hal böyle olunca da günlerce evlerinde kalan insanlar, can sıkıntısından yeni yeni oyunlar ve sosyal medyada gündem olan challenge üretmeye başladı. Bir ara birçok kişi yaptıkları yemekleri sosyal medya hesaplarından paylaşırken daha sonra ise tuvalet kağıdı ile sektirme yarışı ön plana çıktı. Şimdilerde de çocukluk fotoğrafını paylaşma ve siyah-beyaz fotoğrafını arkadaşlarını etiketleyerek yayınlama moda oldu. Yani anlayacağınız can sıkıntısından kurtulup evinizde kalmanız için sayısız çözüm yolumuz var…
UFUK ÖZCAN - KUYTU KÖŞE
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