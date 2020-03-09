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, Yunan sevgilisi ile birlikte görüntülendi

Cemiyet hayatının tanınan simalarından , Yunan sevgilisi ile birlikte 'nde objektiflere yansıdı. Spordan çıkan ikili, kahve içerek yorgunluk attı.

  • Saklambaç
  • 09.03.2020
  • Gazete
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Spor sonrası kahve keyfi
Cemiyet hayatının tanınan simalarından Ayşe Kucuroğlu, Yunan sevgilisi Alex Papantoniou ile birlikte 'nde objektiflere yansıdı. Spordan çıkan ikili, kahve içerek yorgunluk attı.

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