Cemiyet hayatının tanınan simalarından Ayşe Kucuroğlu, Yunan sevgilisi Alex Papantoniou ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Spordan çıkan ikili, kahve içerek yorgunluk attı.
Ayşe Kucuroğlu, Yunan sevgilisi Alex Papantoniou ile birlikte görüntülendi
Cemiyet hayatının tanınan simalarından Ayşe Kucuroğlu, Yunan sevgilisi Alex Papantoniou ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Spordan çıkan ikili, kahve içerek yorgunluk attı.
- Saklambaç
- 09.03.2020
- Gazete
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