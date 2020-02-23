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satışlarından memnun kaldı, boynuna nazar boncuğu taktı!

Nazar değmesin!.. Dünyaca ünlü etçi , 'ta bulunan restoranının satışlarından memnun kaldı. Nusret Gökçe, boynuna nazar boncuğu taktı.

  • Saklambaç
  • 23.02.2020
  • Gazete
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Nazar değmesin!
Dünyaca ünlü etçi Nusret Gökçe, New York'taki restoranının satışlarından memnun kaldı. Boynuna nazar boncuğu taktı.

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