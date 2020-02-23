Dünyaca ünlü etçi Nusret Gökçe, New York'taki restoranının satışlarından memnun kaldı. Boynuna nazar boncuğu taktı.
Nusret Gökçe satışlarından memnun kaldı, boynuna nazar boncuğu taktı!
Nazar değmesin!.. Dünyaca ünlü etçi Nusret Gökçe, New York'ta bulunan restoranının satışlarından memnun kaldı. Nusret Gökçe, boynuna nazar boncuğu taktı.
- Saklambaç
- 23.02.2020
- Gazete
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