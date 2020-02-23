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'dan 'Çarşamba' partileri!

, 4'de Çarşamba partilerine başladı. Şarkıcı, her hafta farklı bir konseptle parti düzenleyecek... Sevilen popçu da Dorsa'nın şifreli partisine katılarak şarkı söyledi.

  • Saklambaç
  • 23.02.2020
  • Gazete
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Çarşamba partileri!
Nilay Dorsa, Taksim Club No 4'de Çarşamba partilerine başladı. Şarkıcı, her hafta farklı bir konseptle parti düzenleyecek... Sevilen popçu da Dorsa'nın şifreli partisine katılarak şarkı söyledi.

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