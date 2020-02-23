Nilay Dorsa, Taksim Club No 4'de Çarşamba partilerine başladı. Şarkıcı, her hafta farklı bir konseptle parti düzenleyecek... Sevilen popçu Murat Başaran da Dorsa'nın şifreli partisine katılarak şarkı söyledi.
Nilay Dorsa'dan 'Çarşamba' partileri!
Nilay Dorsa, Taksim Club No 4'de Çarşamba partilerine başladı. Şarkıcı, her hafta farklı bir konseptle parti düzenleyecek... Sevilen popçu Murat Başaran da Dorsa'nın şifreli partisine katılarak şarkı söyledi.
- Saklambaç
- 23.02.2020
- Gazete
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