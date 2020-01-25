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  • 25.01.2020
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'den aynayı çatlatan poz

Son dönemin en popüler oyuncularından , dün ayna karşısında poz vermeye doyamadı. 24 yaşındaki oyuncunun turuncu eşofmanıyla verdiği kareler, çok beğenildi.

Aynayı çatlattı
Son dönemin en popüler oyuncularından , dün ayna karşısında poz vermeye doyamadı. 24 yaşındaki oyuncunun turuncu eşofmanıyla verdiği kareler, çok beğenildi.

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