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  • 23.01.2020
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Arzum Onan oğlu ile alışverişte görüldü

Arzum Onan, önceki akşam oğlu ile Zorlu AVM'deydi. Objektiflere poz veren anne ile oğul, her zamanki gibi güler yüzlü halleriyle dikkat çekti.

Anne-oğul alışverişte
Arzum Onan, önceki akşam oğlu ile Zorlu AVM'deydi. Objektiflere poz veren anne ile oğul, her zamanki gibi güler yüzlü halleriyle dikkat çekti.

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