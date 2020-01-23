Arzum Onan, önceki akşam oğlu Can Aslantuğ ile Zorlu AVM'deydi. Objektiflere poz veren anne ile oğul, her zamanki gibi güler yüzlü halleriyle dikkat çekti. Arzum Onan, önceki akşam oğlu Can Aslantuğ ile Zorlu AVM'deydi. Objektiflere poz veren anne ile oğul, her zamanki gibi güler yüzlü halleriyle dikkat çekti.
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