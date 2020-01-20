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'ya sevimli oyun arkadaşı

, sömestr tatilinde oğlunu 'ndaki bir oyun kampına götürdü. Minik Can, arkadaşlarıyla oynarken Avcı da Zeyna isimli köpekle eğlencedeydi.

Sevimli oyun arkadaşı
Sedef Avcı, sömestr tatilinde oğlunu Kaz Dağları'ndaki bir oyun kampına götürdü. Minik Can, arkadaşlarıyla oynarken Avcı da Zeyna isimli köpekle eğlencedeydi.

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