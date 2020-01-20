Sedef Avcı, sömestr tatilinde oğlunu Kaz Dağları'ndaki bir oyun kampına götürdü. Minik Can, arkadaşlarıyla oynarken Avcı da Zeyna isimli köpekle eğlencedeydi. Sedef Avcı, sömestr tatilinde oğlunu Kaz Dağları'ndaki bir oyun kampına götürdü. Minik Can, arkadaşlarıyla oynarken Avcı da Zeyna isimli köpekle eğlencedeydi.
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