Sosyetenin marjinal yemek zevki, herkesi şaşkına çevirdi… Daha önce salyangoz, karınca, timsah ve yılan yiyen Eda Taşpınar ile Pırıl Çetindoğan'ın ardından şimdi de Meryem Uzerli'nin eski aşkı Alp Özcan ilginç bir yemek denedi.

Şu sıralar İtalyan aşkı Ginevre Rossin ile Güney Amerika ülkesi Peru'da tatil yapan ünlü işadamı, geçtiğimiz gün ülkenin en ünlü restorantı Central Restoran'a gitti.



İri ve sivri dişleriyle dikkat çeken piranalar, etçil ve otçul olarak ikiye ayrılıyor. Kan kokusuna dayanamayan etçil piranalar, insanlar için büyük tehlike arz ediyor.

Özcan, marjinal yemekler konusunda dünyada ilk 10'da bulunan restoranda tropik meyvelerle sunulan pirana sipariş etti. İşadamı bu sıra dışı tabağın görüntüsünü de "Akşam yemeğim pirana" notuyla Instagram hesabına yükledi. Alp Özcan, damak lezzetimize uzak olan, görüntüsüyle korkutan ve "Waters of Nanay" adıyla mönüye konulan piranaya tam bin 185 lira ödedi.



PIRIL ÇETİNDOĞAN

Pırıl Çetindoğan, Danimarka'da yediği bir tabak solucana 895 euro ödemişti.



EDA TAŞPINAR

İkoncan Eda Taşpınar, "Çatır çutur karınca yedim" diyerek herkesi şaşırtmıştı.

Ebru AVCI