Tosic’in eşi Jelena panikte! Eski sevgilisi Vranjes...

Beşiktaş'ın eski stoperi Dusko Tosic ile eşi Jelena Karleusa, geçtiğimiz yıl ihanetle gündeme geldi. Jelena'nın futbolcu Ognjen Vranjes ile yaşadığı yasak aşk gündemlerden düşmedi.

Vranjes, Jelena ile özel pozlarını Sırp basınına servis etti. İddiaları yalanlayan Jelena'nın yasak aşk macerası bununla bitmedi!



TOSIC VE JELENA

Önceki gün polise başvuran güzel şarkıcı mahkemelik olduğu Vranjes'in evinin etrafında dolaştığını söyledi. "Ailemin güvenliği için, polisi çağırdım" dedi.



OGNJEN VRANJES

TEHDİT BİLE ETTİLER

Ognjen Vranjes, kendisini tehdit eden Jelena ve Tosic hakkında 2 milyon euro'luk tazminat davası açtı.