Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 11.01.2020
  • Gazete

Tosic’in eşi Jelena panikte! Eski sevgilisi Vranjes...

’ın eski oyuncusu Tosic’in eşi Jelena panikte! Güzel şarkıcı evinin etrafında dolaşan eski sevgilisi Vranjes’i polise şikayet etti... Polise başvuran güzel şarkıcı mahkemelik olduğu Vranjes'in evinin etrafında dolaştığını söyledi. "Ailemin güvenliği için, polisi çağırdım" dedi.

Kırmızı kartı hak etti!

Beşiktaş'ın eski stoperi Dusko Tosic ile eşi Jelena Karleusa, geçtiğimiz yıl ihanetle gündeme geldi. Jelena'nın futbolcu Ognjen Vranjes ile yaşadığı yasak aşk gündemlerden düşmedi.

Vranjes, Jelena ile özel pozlarını Sırp basınına servis etti. İddiaları yalanlayan Jelena'nın yasak aşk macerası bununla bitmedi!


TOSIC VE JELENA

Önceki gün polise başvuran güzel şarkıcı mahkemelik olduğu Vranjes'in evinin etrafında dolaştığını söyledi. "Ailemin güvenliği için, polisi çağırdım" dedi.


OGNJEN VRANJES

TEHDİT BİLE ETTİLER
Ognjen Vranjes, kendisini tehdit eden Jelena ve Tosic hakkında 2 milyon euro'luk tazminat davası açtı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriTosic’in eşi Jelena panikte! Eski sevgilisi Vranjes...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri