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  • 11.01.2020
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'' lakaplı rapçi yaptığı paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu

'' lakaplı rapçi , önceki günkü paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü rapçi, lisedeki halini takipçileriyle paylaştı.

Ezhel’den rapçi

'Ezhel' lakaplı rapçi , önceki günkü paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü rapçi, lisedeki halini takipçileriyle paylaştı. İpekçioğlu'nun ergen halleri "'den rapçiymiş" esprisi yaptırdı.

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