'Ezhel' lakaplı rapçi Ömer Sercan İpekçioğlu, önceki günkü paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü rapçi, lisedeki halini takipçileriyle paylaştı. İpekçioğlu'nun ergen halleri "Ezhel'den rapçiymiş" esprisi yaptırdı.
'Ezhel' lakaplı rapçi Ömer Sercan İpekçioğlu, önceki günkü paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü rapçi, lisedeki halini takipçileriyle paylaştı. İpekçioğlu'nun ergen halleri "Ezhel'den rapçiymiş" esprisi yaptırdı.
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