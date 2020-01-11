Bedelli askerlik görevi için iki hafta önce İskenderun'daki birliğine teslim olan Edis'ten haber var. Genç popçu, dün üzerinde üniformasıyla verdiği pozu "Merhaba" notuyla paylaştı.
Bedelli askerlik görevi için iki hafta önce İskenderun'daki birliğine teslim olan Edis'ten haber var. Genç popçu, dün üzerinde üniformasıyla verdiği pozu "Merhaba" notuyla paylaştı.
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