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  • 11.01.2020
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Askerlik görevini yapan 'ten haber var

görevi için iki hafta önce İskenderun'daki birliğine teslim olan 'ten haber var. Genç popçu, dün üzerinde üniformasıyla verdiği pozu "Merhaba" notuyla paylaştı.

Asker selamı

görevi için iki hafta önce İskenderun'daki birliğine teslim olan 'ten haber var. Genç popçu, dün üzerinde üniformasıyla verdiği pozu "Merhaba" notuyla paylaştı.

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