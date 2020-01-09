Sosyetik işadamı Alp Özcan, geçtiğimiz günlerde soluğu İtalyan aşkı Ginevra Rossin ile Peru'da aldı. Önceki gün Machu Pichu antik kentini ziyaret eden çift, manzaraya karşı bu aşk dolu kareye imza attı.
Sosyetik işadamı Alp Özcan, geçtiğimiz günlerde soluğu İtalyan aşkı Ginevra Rossin ile Peru'da aldı. Önceki gün Machu Pichu antik kentini ziyaret eden çift, manzaraya karşı bu aşk dolu kareye imza attı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.