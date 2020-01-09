Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 09.01.2020
  • Gazete

Sosyetik işadamı 'dan aşkı ile aşk pozu

Sosyetik işadamı , geçtiğimiz günlerde soluğu İtalyan aşkı ile Peru'da aldı. Önceki gün antik kentini ziyaret eden çift, manzaraya karşı bu aşk dolu kareye imza attı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriSosyetik işadamı Alp Özcan'dan aşkı Ginevra Rossin ile aşk pozu
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri