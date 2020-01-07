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  • 07.01.2020
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'tan kartpostal pozu

Fotoğrafçı eşi 'la Finlandiya tatiline devam eden 'un keyfine diyecek yok. Güzel oyuncu, önceki gün de kızak turu sonrası Sibirya kurtlarını severken eşine poz verdi.

Dilara’dan kartpostal pozu

Fotoğrafçı eşi Umut Kızıltan'la Finlandiya tatiline devam eden Dilara Öztunç'un keyfine diyecek yok. Güzel oyuncu, önceki gün de kızak turu sonrası Sibirya kurtlarını severken eşine poz verdi

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