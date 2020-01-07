Fotoğrafçı eşi Umut Kızıltan'la Finlandiya tatiline devam eden Dilara Öztunç'un keyfine diyecek yok. Güzel oyuncu, önceki gün de kızak turu sonrası Sibirya kurtlarını severken eşine poz verdi
Fotoğrafçı eşi Umut Kızıltan'la Finlandiya tatiline devam eden Dilara Öztunç'un keyfine diyecek yok. Güzel oyuncu, önceki gün de kızak turu sonrası Sibirya kurtlarını severken eşine poz verdi
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