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  • 03.01.2020
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'in gençlik iksiri! 45 yaş küçük aşkı Ukraynalı model ...

'nın sahibi olan , kendisinden 45 yaş küçük aşkı Ukraynalı model ile yılbaşı tatili için soluğu Amerika'da aldı. 75 yaşındaki sosyetik Mehmet Birgen, kendisinden tam 45 yaş küçük aşkı sayesinde gençleşti.

Gençlik iksiri!

Sedef Adası'nın sahibi olan Mehmet Birgen, kendisinden 45 yaş küçük aşkı Ukraynalı model Diana Osypenko ile yılbaşı tatili için soluğu Amerika'da aldı.

30 Yaşındaki sevgilisiyle romantik pozlar veren 75 yaşındaki işadamının yaşıtlarının aksine hayli genç görünmesi, "Mehmet Bey'in gençlik iksiri aşk" dedirtti.

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