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  • 02.01.2020
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Deren Talu ile yılbaşı akşamı yakayı ele verdi

Birkaç aydır birlikte oldukları konuşulan Deren Talu ile , yılbaşı akşamı yakayı ele verdi. Her ikisi de 23 yaşında olan ikili, önceki akşam Etiler'de ilk kez birlikte görüntülendi.

Yakalandılar!

Birkaç aydır birlikte oldukları konuşulan Deren Talu ile Kerim Sabancı, yılbaşı akşamı yakayı ele verdi. Her ikisi de 23 yaşında olan ikili, önceki akşam Etiler'de ilk kez birlikte görüntülendi.

DOĞAN SAVAŞ

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