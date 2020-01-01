Oyuncu Gülcan Arslan, köpekleri Fulden Fufu ve Rufus Ruffy ile yüzleri gülümsetiyor. Önceki gün köpekleriyle gezintiye çıkan Arslan, bu pozunu 'Hangi açıdan bakarsan bak adı aşk' notuyla paylaştı. Oyuncu Gülcan Arslan, köpekleri Fulden Fufu ve Rufus Ruffy ile yüzleri gülümsetiyor. Önceki gün köpekleriyle gezintiye çıkan Arslan, bu pozunu 'Hangi açıdan bakarsan bak adı aşk' notuyla paylaştı.
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