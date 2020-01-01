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Oyuncu  köpekleri Fulden Fufu ve Rufus Ruffy ile yüzleri güldürdü

Oyuncu , köpekleri Fulden Fufu ve Rufus Ruffy ile yüzleri gülümsetiyor. Önceki gün köpekleriyle gezintiye çıkan Arslan, bu pozunu "Hangi açıdan bakarsan bak adı aşk" notuyla paylaştı.

Arslan’ın aşkları
Oyuncu Gülcan Arslan, köpekleri Fulden Fufu ve Rufus Ruffy ile yüzleri gülümsetiyor. Önceki gün köpekleriyle gezintiye çıkan Arslan, bu pozunu "Hangi açıdan bakarsan bak adı aşk" notuyla paylaştı.

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