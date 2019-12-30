Dünyaca ünlü yıldız Rihanna ile Suudi milyarder sevgilisi Hassan Jameel'in geçtiğimiz haftalarda gizlice İstanbul'a geldiği iddia edildi. İngiliz basınına göre; aşklarını Londra'da gözlerden uzakta yaşayan çift, buradan Dubai'ye gitmek için plan yaptı. Rihanna ile Hassan Jameel, Dubai'ye uçmadan önce Suudi milyardere ait özel jetle İstanbul'a geldi.



Hassan Jameel ile Rihanna'nın yakında evleneceği iddia ediliyor...

GECELİK 200 BİN TL!

Havalimanından helikopterle Çırağan Sarayı'na giden çift, bir gecelerini dillere destan otelin geceliği 30 bin euro'luk olan Sultan Suiti'nde geçirdi. Geceliği yaklaşık 200 bin TL'lik odalarında İstanbul'un eşsiz Boğaz manzarasına karşı romantik anlar yaşayan çift, yine İngiliz basınının iddiasına göre fotoğraflarının çekilmemesi için geniş güvenlik önlemleri aldırdı. Çift, İstanbul'daki bir gecelerinin ardından yine Hassan Jameel'e ait özel jetle Dubai'ye uçtu.

İSTANBUL KAÇIŞI

Barbadoslu dünyaca ünlü yıldız ile Suudi aşkı, geçtiğimiz haftalarda geldikleri İstanbul'da geceliği 30 bin euro'luk bu suitte kaldı.