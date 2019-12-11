Rihanna'dan 'yok artık' dedirten istekler! Dünya Rihanna'yı konuşuyor!

Rihanna ve Beyonce gibi dünyaca ünlü isimlerin konser öncesi istek listesi herkesi şaşkına çevirdi. Rihanna birçok dünya yıldızına göre abartıdan en uzak duran isim olsa da, istedikleri pes dedirtti. Listede öyle bir isim var ki, kaprisinden geçilmiyor. Halısından perdesine, hatta aydınlatmasına kadar farklı bir ortam isteyen ünlülerin istekleri şaşırtıyor. İşte biraz kaprisli ve rahatına düşkün ünlüler...

11.12.2019 13:28 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





