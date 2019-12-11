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Rihanna'dan 'yok artık' dedirten istekler! Dünya Rihanna'yı konuşuyor!

Rihanna ve Beyonce gibi dünyaca ünlü isimlerin konser öncesi istek listesi herkesi şaşkına çevirdi. Rihanna birçok dünya yıldızına göre abartıdan en uzak duran isim olsa da, istedikleri pes dedirtti. Listede öyle bir isim var ki, kaprisinden geçilmiyor. Halısından perdesine, hatta aydınlatmasına kadar farklı bir ortam isteyen ünlülerin istekleri şaşırtıyor. İşte biraz kaprisli ve rahatına düşkün ünlüler...

11.12.2019 13:28 - Son Güncelleme:
Rihanna'dan 'yok artık' dedirten istekler! Dünya Rihanna'yı konuşuyor!

Rihanna ve bir çok dünya yıldızı kulis istekleriyle şaşkına çevirdi. Rihanna en makul istekleri olan en kaprissiz dünya starı olsa da öyle bir şey istedi ki herkes ne yapacağını şaşırdı. İşte Rihanna ve dünya starlarının kulis istekleri.

Rihanna'dan 'yok artık' dedirten istekler! Dünya Rihanna'yı konuşuyor!

RIHANNA'NIN KULİS İSTEKLERİ

- 5'li priz
- 'Rahat bir atmosfer' için yeterli aydınlatma

Rihanna'dan 'yok artık' dedirten istekler! Dünya Rihanna'yı konuşuyor!

- Dolapları kapamak için beyaz örtüler
- Nemlendirici krem

Rihanna'dan 'yok artık' dedirten istekler! Dünya Rihanna'yı konuşuyor!

- Hayvan baskılı halı (Rihanna halının üzerinde çıplak ayakla yürüyeceği için, üzeri temiz olmalı)
- Siyah ve mavi şifon perde

Rihanna'dan 'yok artık' dedirten istekler! Dünya Rihanna'yı konuşuyor!

- Bolca mum
- İçerisinde beyaz lale bulunan kare vazolar

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