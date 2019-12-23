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  • 23.12.2019
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Minik kraliçe geldi! İş adamı , ikinci kez dede oldu

İş adamı , ikinci kez dede oldu. Ağaoğlu'nun oğlu ile eşi önceki gün kızları 'i kucaklarına aldı. İşadamı, 2 kilo 800 gram olarak dünyaya gelen torununu hastanede ziyaret etti. Ağaoğlu; oğlu, gelini ve torunuyla da mutluluk pozu verdi.

Minik kraliçe geldi
İş adamı , ikinci kez dede oldu. Ağaoğlu'nun oğlu Alican Ağaoğlu ile eşi önceki gün kızları Selin'i kucaklarına aldı. İşadamı, 2 kilo 800 gram olarak dünyaya gelen torununu hastanede ziyaret etti. Ağaoğlu; oğlu, gelini ve torunuyla da mutluluk pozu verdi.

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