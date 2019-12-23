İş adamı Ali Ağaoğlu, ikinci kez dede oldu. Ağaoğlu'nun oğlu Alican Ağaoğlu ile eşi Miray Ağaoğlu önceki gün kızları Selin'i kucaklarına aldı. İşadamı, 2 kilo 800 gram olarak dünyaya gelen torununu hastanede ziyaret etti. Ağaoğlu; oğlu, gelini ve torunuyla da mutluluk pozu verdi.
- Saklambaç
- 23.12.2019
- Gazete
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