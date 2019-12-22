Engel tanımadı

İşadamı Murat Pilevneli'nin aşkı Aslı Pamir, önceki gün ressam Günseli Kato'nun Akasya'daki TOG yararına verdiği davetteydi.
Koltuk değnekleri ve ayağındaki atelle dikkat çeken Aslı Hanım, evde dans ederken düşüp ayağını kırdığını söyledi.
İşadamı Murat Pilevneli'nin aşkı Aslı Pamir, önceki gün ressam Günseli Kato'nun Akasya'daki TOG yararına verdiği davetteydi.
Koltuk değnekleri ve ayağındaki atelle dikkat çeken Aslı Hanım, evde dans ederken düşüp ayağını kırdığını söyledi.
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